В казанском цирке подрались слоны

Никто из посетителей не пострадал

В казанском цирке во время дневного представления подрались слоны. Эпизод, конечно, не был запланирован в программе. Одна из артисток повалила свою напарницу на первые ряды трибун. Зрители в панике бросились со своих мест. Дрессировщики быстро разогнали животных, передает "ТВ Центр".

По последним данным, никто из людей не пострадал, со слонами тоже все в порядке. Специалисты уточнили - это поведение для слоних в дикой природе - норма, так они выясняют отношения в борьбе за лидерство.

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