ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как изменится обучение водителей с 1 апреля

09:27
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Подход автошкол изменится

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России, с 1 апреля изменится подход автошкол к обучению вождению - в частности, будет исключен этап "площадка".
В России меняются правила продажи подержанных автомобилей

Представитель ведомства рассказал в беседе с агентством, что больше не будет ситуаций, при которых кандидата в водители натаскивают на отдельные виды упражнений.

"Изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным", - подчеркнул он.

Собеседник ТАСС также отметил, что исключение "площадки" сократит время на получение прав и позволит лучше определять степень готовности кандидата к управлению авто в условиях реальной дорожной обстановки.

Вместе с тем в МВД добавили, что для практического экзамена на право управления мопедами, мотоциклами, квадроциклами и трициклами площадки для практического экзамена сохраняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автошкола
Автошкола
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.