Как изменится обучение водителей с 1 апреля

Подход автошкол изменится

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России, с 1 апреля изменится подход автошкол к обучению вождению - в частности, будет исключен этап "площадка".

Представитель ведомства рассказал в беседе с агентством, что больше не будет ситуаций, при которых кандидата в водители натаскивают на отдельные виды упражнений.

"Изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным", - подчеркнул он.

Собеседник ТАСС также отметил, что исключение "площадки" сократит время на получение прав и позволит лучше определять степень готовности кандидата к управлению авто в условиях реальной дорожной обстановки.

Вместе с тем в МВД добавили, что для практического экзамена на право управления мопедами, мотоциклами, квадроциклами и трициклами площадки для практического экзамена сохраняются.

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