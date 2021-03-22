Москвичам пообещали аномальный апрель

В столицу придет теплая погода
В апреле в Москву придет аномально теплая погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Расчеты, которые сейчас ведутся, свидетельствуют о том, что апрель с большой степенью вероятности будет теплым. Температура будет выше нормы", - сообщил синоптик.
Он подчеркнул, что пока специалисты не готовы представить комплексный и детальный прогноз на апрель, он будет подготовлен к 31 марта, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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