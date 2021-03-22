Москвичам пообещали аномальный апрель

В столицу придет теплая погода

В апреле в Москву придет аномально теплая погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Расчеты, которые сейчас ведутся, свидетельствуют о том, что апрель с большой степенью вероятности будет теплым. Температура будет выше нормы", - сообщил синоптик.

Он подчеркнул, что пока специалисты не готовы представить комплексный и детальный прогноз на апрель, он будет подготовлен к 31 марта, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram