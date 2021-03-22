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Россиянам угрожает еще одна смертельная болезнь

09:40
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Мясников предупредил о возможной вспышке заболеваемости

Пандемия коронавирусной инфекции может спровоцировать в России всплеск заболеваемости туберкулезом, считает врач Александр Мясников. Он подчеркнул, что эта болезнь никуда не уходила, но отошла на второй план в связи с эпидемией COVID-19.

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Мясников отметил, что из-за пандемии люди не проходили обследования. При этом в России ситуация с туберкулезом обстоит хуже, чем в Европе и США. По его словам, за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.

"Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", - уверен Мясников.

Также из-за резистентности инфекции к антибиотикам у врачей становится все меньше возможностей лечения туберкулеза.

С мнением Мясникова согласна и фтизиатр Наталья Скрынник. Она подчеркнула, что COVID-19 влияет на легкие, и в перспективе это может сказаться на эффективности диагностики и лечения туберкулеза, передает URA.RU.

"Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", - добавила Скрынник.

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