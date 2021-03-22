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Наводнение в Австралии спровоцировало нашествие мышей

10:10
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч жителей

Потоки, которыми сносит дома, затопленные дороги и целые улицы - такая картина сейчас на востоке Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, где набирает силу мощнейшее за последние 60 лет наводнение.

Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч жителей, в том числе в некоторых районах Сиднея - крупнейшего города страны. Люди покидали дома прямо посреди ночи. Наводнение, вызванное проливными дождями, уничтожило сотни домов, разрушены мосты. В магазинах - пустые полки, и неизвестно, когда снова получится завезти продукты. Наводнение спровоцировало другое стихийное бедствие - нашествие мышей - грызуны уничтожают запасы зерна, передает "ТВ Центр".

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