Наводнение в Австралии спровоцировало нашествие мышей

Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч жителей

Потоки, которыми сносит дома, затопленные дороги и целые улицы - такая картина сейчас на востоке Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, где набирает силу мощнейшее за последние 60 лет наводнение.

Эвакуированы по меньшей мере 20 тысяч жителей, в том числе в некоторых районах Сиднея - крупнейшего города страны. Люди покидали дома прямо посреди ночи. Наводнение, вызванное проливными дождями, уничтожило сотни домов, разрушены мосты. В магазинах - пустые полки, и неизвестно, когда снова получится завезти продукты. Наводнение спровоцировало другое стихийное бедствие - нашествие мышей - грызуны уничтожают запасы зерна, передает "ТВ Центр".

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