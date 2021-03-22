Роскачество назвало лучшие приложения для вызова такси

Пятерка лидеров в этом году изменилась не сильно

Роскачество сообщило у себя на сайте об итогах исследования доступных в России приложений для вызова такси. Всего было протестировано по 11 программ для iOS и Android, среди которых, сказано в материале, обнаружились небезопасные.

"Пятерка лидеров в этом году изменилась не сильно: в нее вошел "Таксовичкоф", в прошлом исследовании занимавший только 7 место, а "серебряный призер" 2019 года Uber, наоборот, из лидеров выпал", - говорится в публикации.

Пятерки в итоге выглядят следующим образом: на Android это "Яндекс Go", "Таксовичкоф", Maxim, "Ситимобил", Gett, на iOS - "Яндекс Go", Maxim, "Таксовичкоф", "Ситимобил", Gett.

Уточняется, что в ходе исследования специалисты выступали в роли рядовых пользователей - они сами заказывали такси, анализировали работу приложения, добавляли в избранное адреса и делали пожелания к заказам, а также изучали профили водителей. Всего учитывалось 139 критериев.

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