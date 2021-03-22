ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о создании парка "Яуза" на северо-востоке Москвы

09:41
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Приостановленные из-за пандемии работы продолжаются

Приостановленные из-за пандемии работы по благоустройству московских улиц, площадей, парков и скверов возобновятся уже этой весной, сообщил в понедельник в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг

По словам градоначальника, среди крупных проектов, которые были вынуждены оставаться на паузе из-за COVID-19, - создание Парка Яуза на северо-востоке Москвы. Благоустроены будут два пойменных участка Чермянки общей площадью 49,1 га.

Как уточнил мэр, в части парка от улицы Мусоргского до проезда Дежнева появятся спортивная зона и маршруты с удобными спусками к воде. Кроме того, там обустроят детские площадки, а также реконструируют стадион "Отрада" - сделают новое футбольное поле с подогревом. Вместе с тем на месте старой хоккейной коробки уже возведен крытый ледовый комплекс.

Реконструкция ожидает и открытую площадку для мероприятий - там построят большую сцену с навесом и проекционную вышку. Будут приведены в порядок и тропинки с велосипедными дорожками.  Также будут построены кафе и туалеты, высажены деревья, разбиты кустарники. Вдоль берега Чермянки будет засеян луговой газон.

Что касается второго участка будущего парка - вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова - то его изюминкой, по словам Собянина, станет эколого-просветительский центр. Еще в планах - экотропа на сваях по обоим берегам Чермянки, площадки для тихого отдыха вдоль нее, спортивные зоны с различными тренажерами, три новые игровые зоны.

"В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды", - заметил мэр, добавив, что основная задача - создание единой зеленой зоны протяженностью более 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Парк "Яуза"
Парк "Яуза"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.