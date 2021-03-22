Собянин рассказал о создании парка "Яуза" на северо-востоке Москвы

Приостановленные из-за пандемии работы продолжаются

Приостановленные из-за пандемии работы по благоустройству московских улиц, площадей, парков и скверов возобновятся уже этой весной, сообщил в понедельник в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, среди крупных проектов, которые были вынуждены оставаться на паузе из-за COVID-19, - создание Парка Яуза на северо-востоке Москвы. Благоустроены будут два пойменных участка Чермянки общей площадью 49,1 га.

Как уточнил мэр, в части парка от улицы Мусоргского до проезда Дежнева появятся спортивная зона и маршруты с удобными спусками к воде. Кроме того, там обустроят детские площадки, а также реконструируют стадион "Отрада" - сделают новое футбольное поле с подогревом. Вместе с тем на месте старой хоккейной коробки уже возведен крытый ледовый комплекс.

Реконструкция ожидает и открытую площадку для мероприятий - там построят большую сцену с навесом и проекционную вышку. Будут приведены в порядок и тропинки с велосипедными дорожками. Также будут построены кафе и туалеты, высажены деревья, разбиты кустарники. Вдоль берега Чермянки будет засеян луговой газон.

Что касается второго участка будущего парка - вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова - то его изюминкой, по словам Собянина, станет эколого-просветительский центр. Еще в планах - экотропа на сваях по обоим берегам Чермянки, площадки для тихого отдыха вдоль нее, спортивные зоны с различными тренажерами, три новые игровые зоны.

"В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды", - заметил мэр, добавив, что основная задача - создание единой зеленой зоны протяженностью более 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ.

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