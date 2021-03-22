Человечеству пророчат дефицит воды в ближайшие десять лет

Проблема нехватки воды становится все более очевидной

В ЮНЕСКО обеспокоены грядущей нехваткой воды. В организации считают, что глобальный дефицит водных ресурсов наступит уже менее чем через десять лет.

На сайте ЮНЕСКО опубликовали доклад, согласно которому уже к 2030 году люди столкнутся с глобальным дефицитом воды, который составит порядка 40%. При этом другие экологические проблемы лишь усугубят ситуацию.

В организации отметили, что мировой кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, сделал более очевидной проблему обеспечения людей водой. Уже сегодня свыше двух миллиардов человек не имеют к ней прямого доступа.

Авторы доклада подчеркнули, что сейчас человечество прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов. На фоне этого в ЮНЕСКО предложили разработать модель, в которой учитывались бы не только рыночная стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения водных ресурсов.

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