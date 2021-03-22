По Барнаулу прокатился неуправляемый трамвай

В администрации города заинтересовались произошедшим

В Барнауле по Красноармейскому проспекту прокатился неуправляемый трамвай без водителя. Видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как трамвай едет по рельсам, а за ним по проезжей части бегут водитель и кондуктор. В результате водитель все-таки смог заскочить в открытые передние двери вагона и остановить неуправляемый транспорт.

В администрации Барнаула рассказали, что глава города Вячеслав Франк уже поручил создать комиссию по расследованию происшествия с трамваем, передает РИА Новости.

"Утром 21 марта глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП "Горэлектротранса". По поручению главы города создана комиссия по расследованию происшествия, осуществляются действия по установке причин и обстоятельств случившегося", - сказано в сообщении.

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