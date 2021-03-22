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Французские законодатели осудили слова Байдена о Путине

09:55
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Диалог между Россией и США необходим всему миру

Слова, произнесенные президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина, необъяснимы и совершенно точно не соответствует предъявляемым к главе государства требованиям. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил французский сенатор от партии "Республиканцы" Жерар Лонге.

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"Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в многостороннем мире нет места подобным заявлениям.

Вместе с тем Каролин Жанвье, депутат Национального собрания Франции от правящей партии "Республика на марше", выразила обеспокоенность ухудшением российско-американских отношений, подчеркнув, что у французов подобное развитие событий вызывает сожаление. Диалог между двумя великими державами крайне важен, заметила она.

На прошлой неделе Байден дал интервью, в ходе которого утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Российский президент в ответ на это пожелал своему американскому коллеге здоровья, а чуть позже предложил ему провести дискуссию в прямом эфире. Байден же заявил, что его разговор с Путиным состоится "на каком-то этапе".

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