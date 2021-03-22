Внебрачная дочь Фоменко рассказала о единственной встрече со знаменитым отцом

Девушка не считает актера близким человеком

Внебрачная дочь актера и музыканта Николая Фоменко актриса Дарина Одинцова рассказала о первой и единственной встрече с отцом. Фоменко ушел от матери девушки Людмилы Гончарук, когда та была беременна.

Гончарук стала второй женой Фоменко. Во время беременности актер сообщил ей о своих отношениях с Марией Голубкиной и оставил беременную супругу.

Одинцова призналась, что лично виделась с отцом лишь однажды, и у нее нет к нему родственных чувств. Встреча произошла во время концерта Фоменко. Девушка призналась, что унаследовала отцовские черты, и он ее сразу узнал.

"Он, конечно, все знал прекрасно. Но когда увидел свое отражение — у него был шок", - сказала Дарина.

Она отметила, что отцом считает отчима, который даже вел ее под венец. Также второй муж матери помог девушке пережить горе, когда Гончарук не стало.

Что касается Фоменко, то с ним Одинцову связывает только актерская карьера. Девушка выступает в петербургском театре имени Ленсовета, где когда-то играл и знаменитый отец, передает НТВ.

"Я родство с ним под замками прятать не собираюсь, но просто об этом не кричу. Я с папой не общаюсь", - подчеркнула Дарина.

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