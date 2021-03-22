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Каким россияне видят идеального предпринимателя

10:12
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Это честный и ответственный стратег

Сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, какие качества они считают наиболее важными для успешного предпринимателя. Результатами исследования делится ТАСС.

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Основным качеством предпринимателя российские жители считают честность - такой вариант ответа выбрали 19% респондентов. На втором месте по популярности - ответственность (18%), третью строчку рейтинга заняла целеустремленность (15%).

14% участников опроса выделили коммуникабельность, 12% - стратегический тип мышления. О первоочередной важности трудолюбия заявили 9% опрошенных, по 7% назвали вежливость, стрессоустойчивость и компетентность.

Отмечается, что среди мужчин гораздо чаще фигурировало мнение о невозможности обойтись в бизнесе без отрицательных черт характера.

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