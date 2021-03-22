В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса

Всего в стране число прививок приближается к 8,5 миллиона

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 123 миллиона. Наиболее сложная ситуация - в Европе. Власти Германии продлили локдаун. Массовые протесты во Франции и Нидерландах. В России - напротив - эпидемиологическая обстановка улучшается. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 9284 новых случаев ковида. Показатель распространения инфекции продолжает снижаться.

Для военнослужащих этого подразделения такой марш-бросок как легкая прогулка. На лыжах по склону на высоту 2000 метров - и цель достигнута. На вершине горы Западный Саян в Красноярском крае разворачивается огромный баннер "Спасибо врачам".

Сами медики тем временем говорят, что лучшая помощь и поддержка - соблюдение санитарных норм и вакцинация. Всего в России число прививок приближается к 8,5 миллиона. Многие получили уже два компонента, а значит и стойкий иммунитет.

Это позволяет постепенно ослаблять карантинные меры в регионах. Так, с 1 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Вместе с тем, как отмечают в центре Гамалеи, у примерно пятой части переболевших не вырабатываются антитела к коронавирусу, в этом случае врачи рекомендуют сделать прививку. В Карачаево-Черкесии призыву последовал ветеран Великой Отечественной войны Виталий Зорин. 9 апреля ему исполнится 95 лет. Он стал самым пожилым жителем республики, получившим вакцину.

- Сделал укол. Девочки хорошие. Всё у них чистейшее. И меня просто это убедило. - Как себя чувствуете? - Хорошо. И сразу так было.

Вакцина "Спутник V" уже одобрена в 50 странах с общим населением почти полтора миллиарда человек. Вакцинация "Спутником V" уже вовсю идет в Венгрии. Очередную партию ожидают и в Сербии. Около 85% жителей страны, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно российским препаратом. Но руководство Евросоюза все колеблется, раздумывая, что важнее: здоровье граждан или политика.

"В Европе пока недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну пандемии. Даже если поставки по заказам ЕС будут поступать своевременно, для того, чтобы группы риска были полностью вакцинированы, все равно потребуется несколько недель. Только тогда мы сможем также говорить о расширении свобод для граждан. А пока всем придется потерпеть", - заявил Йенс Спан, министр здравоохранения Германии.

В Германии уже принято решение не открывать детские сады. А начавшие было работать школы в ряде земель снова могут уйти на карантин.

"Мы хотели бы, чтобы школы оставались открытыми, но это возможно только при двух условиях: надежном тестировании и вакцинации учителей. В противном случае я опасаюсь, что школы скоро снова закроются, и это будет ужасно для всех", - заявил преподаватель Михаил Громотка.

На этом фоне в Европе ширятся протесты против ограничений. Накануне в Марселе люди собрались на карнавал. Разгонять собравшихся полиции пришлось слезоточивым газом. Ежедневно во Франции заболевает более 30 тысяч человек.

Не лучше ситуация и в Бразилии. Масло в огонь протестов неожиданно подлил президент страны. После того, как ряд губернаторов и мэров ввели жесткие ограничения, Жаир Болсонару решил отпраздновать 66-летие в окружении сторонников и заявил, что свободу и демократию готова защищать армия. А это уже грань гражданской войны.

И практически одновременно лидер соседней Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что, как и в прошлом году, в Страстную неделю в стране будет введен тотальный карантин.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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