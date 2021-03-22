Ирану приписали планы атаковать военную базу США

Также стало известно о планах КСИР убить генерала Джозефа Мартина

Иран собирался напасть на военную базу в американской столице. Эту громкую новость распространили журналисты из США. Комментариев от официальных лиц нет - СМИ ссылаются только на анонимные источники. На этом фоне Вашингтон вместе с европейскими союзниками готовится провести масштабные учения на Ближнем Востоке.

Иран планировал атаковать военную базу США и убить американского генерала. С таким громким заголовком вышло одно из крупнейших международных информационных агентств Associated Press. Штаб-квартира агентства находится в Нью-Йорке, но аудитория - по всему миру. Так что если цель публикации - информационный удар по Тегерану и дискредитация в международном сообществе, то она точно будет достигнута. Статья основана на сообщении двух анонимных источников из Агентства нацбезопасности США. Они утверждают: иранские военные хотели отомстить американцам за убийство своего генерала Касема Сулеймани. И для этого рассматривали возможность организации атаки на базу Форт Макнейр в Вашингтоне.

"В "Аль-Кудс", по версии АНБ США, в частности, рассматривали возможность установления слежки за указанной базой и проникновения на ее территорию, а также убийства американского генерала Джозефа Мартина. Он является заместителем начальника штаба Сухопутных войск Армии США", - говорится в публикации.

"Аль-Кудс" - это силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции. Элитные части вооруженных сил республики. Штаты объявили КСИР террористической организацией, хотя это подразделения официальной армии страны. Анонимные собеседники Associated Press утверждают, что нападение на базу планировалась похожим на атаку эсминца США у берегов Йемена в 2000 году. Тогда два боевика на начиненной взрывчаткой лодке врезались в борт корабля. Погибли 17 американских военных моряков. При этом ни Пентагон, ни Агентство нацбезопасности США, на информацию от чьих сотрудников ссылаются репортеры, официально на запрос журналистов либо не ответили, либо отказались комментировать.

В Тегеране говорят об усиливающемся внешнем давлении на Исламскую Республику. 18 июня там должны состоятся очередные президентские выборы. Духовный лидер Ирана заявил о попытках иностранных спецслужб повлиять на их итоги. Например, используя киберпространство.

"Согласно нашей информации, ведомства разведки и шпионские службы некоторых стран, в частности, сионистского режима и США, прилагают усилия, направленные на подрыв гражданского участия в выборах", - сообщил второй высший руководитель Ирана Али Хаменеи.

В Тегеране заявляют: лучше бы Вашингтон озаботился реальными действиями по возвращению к ядерной сделке. Такое желание изъявила новая администрация Белого дома. Но пока все только на словах. На деле американцы подгоняют свои военные корабли к берегам Ирана. Командование ВМФ США анонсировало проведение масштабных учений в акватории Оманского залива и Аравийского моря. К бряцанию оружием под носом у Тегерана присоединятся Франция, Бельгия и Япония. Цели особо никто и не скрывает - демонстрация силы и сдерживание Ирана.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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