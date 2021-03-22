"ТВ Центр" покажет новый сезон сериала "Анна-детективъ"

Смотрите серии на нашем канале с понедельника по четверг в 18:10

Мистический триллер, шпионский роман и историческая драма. Большая премьера на канале "ТВ Центр" - новый сезон захватывающего сериала "Анна-детективъ".

Действие разворачивается в конце XIX века в провинциальном Затонске. Анна Миронова потеряла свой магический дар и ведёт размеренную жизнь. Но в городе вновь происходят жестокие убийства. Неожиданно появляется и опытный следователь Яков Штольман, таинственно исчезнувший в конце прошлого сезона. Главные герои вместе берутся за дело. Смогут ли они не только выйти на след злодея, но и воскресить свою любовь и обрести счастье? Смотрите на нашем канале с понедельника по четверг в 18:10.

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