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Власти переименовали станцию метро в поселке Мосрентген по просьбе жителей

15:01
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Её назвали в честь Фёдора Ивановича Тютчева

Развитие транспортной инфраструктуры обсуждали на юго-западе столицы. Возле посёлка Мосрентген идёт строительство станции метро "Тютчевская". Её открытие запланировано на 2023 год, передает "ТВ Центр".

Ранее объекту должны были дать другое название, но местные жители проявили инициативу и попросили переименовать станцию в честь Фёдора Ивановича Тютчева. В XIX веке в этом районе располагалась усадьба поэта.

Помощь жителям посёлка оказал член партии "Единая Россия", кандидат в депутаты в Госдуму восьмого созыва Дмитрий Саблин.

"Я хочу сказать спасибо Сергею Семёновичу Собянину за поддержку, за то, что он выполнил пожелание жителей Мосрентгена, и эта станция получила новое название. Я думаю, что 5-7-10 лет назад не верилось, что может когда-то сюда прийти московское метро. Вообще, если сказать о темпах развития, которые идут в моём избирательном округе, я думаю, они самые высокие не только в нашей стране, они самые высокие в мире", - заявил Дмитрий Саблин, депутат ГД от фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации "Боевое братство".

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