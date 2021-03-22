В Дагестане ликвидируют последствия схода лавины

Движение многотонной снежной массы сняли на видео

Непогода пришла сразу в несколько российских регионов. Штормовое предупреждение в Магаданской области. В Хабаровском крае циклон принес снег и метели. На юге страны, в Крыму, сильный ветер и ливни. А в Дагестане сошла лавина. В результате нет транспортного сообщения с девятью населёнными пунктами. Во Владивостоке резкую смену температур не выдержала теплотрасса. Без отопления остались почти 100 домов.

В самом восточном порте страны о зиме напоминают лишь ночные заморозки. Всю минувшую неделю днём - плюс. Перепадов температур не выдержали коммуникации. На улице Борисенко аварийные бригады устраняют аварию на магистральных теплостях.

Завершения работ с нетерпением ждут жители 94 домов. Они остались без отопления. ЧП произошло рано утром. На дорогу хлынул кипяток.

Водителям, оказавшимся в этот момент рядом, пришлось маневрировать по дороге, залитой горячей водой, в облаках пара.

Горячая вода затопила и соседние улицы. Коммунальщики обещают восстановить теплоснабжение к вечеру.

Водные пути пока ещё скованы льдом. По его цвету можно определить толщу. Мониторинг с воздуха помогает спрогнозировать начало ледохода, а значит и подъём уровня воды в реках.

"На реке Амур наблюдается устойчивое ледовое поле, за исключением города Комсомольск-на-Амуре, где мы можем видеть частичное разрушение ледового покрова", - сказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко.

Ежедневные облёты помогают держать на контроле паводковую обстановку в регионе. Особое внимание населенным пунктам, которые располагаются вдоль берегов рек и излучин - и ежегодно оказываются в зоне риска.

В режиме готовности и военнослужащие Приволжья. Рек - больших и малых - в Удмуртии почти 9 тысяч. В республике началась подготовка - команды учатся проводить взрывные работы на льду - устанавливают заряды и устраняют ледовые заторы.

Если бы похожие, противолавинные работы своевременно провели в ущелье на северном склоне Главного Кавказского хребта, то схода лавины удалось бы избежать.

Движение многотонной снежной массы, которая сошла на окраине села Цахур, удалось снять очевидцам. Никто не пострадал. В результате ЧП жители 9 сел оказались отрезаны от дороги. Расчисткой занимаются местные службы. Угрозы для жизни нет.

В столичном регионе о долгожданном тепле пока придется забыть. Гололедица на дорогах - следствие ночных заморозков. А сильный ветер сегодня принесет похолодание. Вечером будет до -7. Зато к середине недели - устойчивый плюс. Календарная весна хоть и придёт в Москву с опозданием, но определенно порадует - апрель прогнозируют аномально теплым.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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