Раскрыта неожиданная польза жвачки

Но жевать ее все равно следует в разумных пределах

Жевательная резинка может оказаться полезной для глаз, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог Анна Белоусова.

"Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз. Но жевать ее следует в разумных пределах", - сказана она.

Кроме того, уточнила диетолог, для поддержания здоровья глаз хорошо подходят черника и голубика. Содержащиеся в них вещества стимулируют микроциркуляцию крови, а также обеспечивают питание глазного нерва.

Отметила Белоусова и пользу моркови - она улучшает "сумеречное" зрение. Этот овощ рекомендуют употреблять как в сыром виде, так и после термической обработки.

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