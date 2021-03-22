ФСБ обезвредила подпольную нарколабораторию в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств и их продаже через интернет. Подпольную нарколабораторию обезвредили в Клинском городском округе Московской области.

В ходе обыска оперативники изъяли наркотическое средство общей массой свыше 40 килограммов, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства удалось пресечь.

Отмечается, что следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере. Участники преступной группы арестованы, сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ.

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