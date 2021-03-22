В России за сутки выявлено 9284 случая коронавируса

Полностью выздоровели 7790 человек

Как сообщили в понедельник в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России выявили 9284 новых случая заболевания в 83 регионах.

"Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7790 человек", - уточнили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Москве - 1586 человек. В Санкт-Петербурге положительный тест на COVID-19 сдали 865 жителей, в Московской области - 646.

Всего по состоянию на 22 марта в России зарегистрировано 4466153 случая коронавируса. Умер 95391 пациент.

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