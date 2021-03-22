ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлено 9284 случая коронавируса

11:23
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Полностью выздоровели 7790 человек

Как сообщили в понедельник в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России выявили 9284 новых случая заболевания в 83 регионах.
У ВОЗ появилась новая версия происхождения коронавируса

"Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7790 человек", - уточнили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Москве - 1586 человек. В Санкт-Петербурге положительный тест на COVID-19 сдали 865 жителей, в Московской области - 646.

Всего по состоянию на 22 марта в России зарегистрировано 4466153 случая коронавируса. Умер 95391 пациент.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.