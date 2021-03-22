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Цифровой сервис для врачей поликлиник столицы номинирован на премию ООН

10:36
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Используя искусственный интеллект, специалисты могут узнать предварительный диагноз пациента

Цифровой сервис для врачей московских поликлиник, с помощью которого специалисты могут узнать предварительный диагноз пациента, используя искусственный интеллект, стал номинантом премии WSIS 2021 конкурса ООН.

"В московских поликлиниках цифровой инструмент работает уже более полугода, и за это время врачи поставили с его помощью более одного миллиона диагнозов. Мы очень рады, что наш проект получил высокую оценку ООН и попал в шорт-лист престижной премии WSIS 2021", - сказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова (цитата по АГН "Москва").

По ее словам, единая цифровая платформа московского здравоохранения открывает новые возможности для внедрения передовых разработок и улучшения качества диагностики в столице.

Умный помощник врача - "Топ-3" - разработан компанией "СберМедИИ" совместно с правительством Москвы. Спектр медицинских решений, размещенных на платформе, варьируется от анализа КТ органов грудной клетки при вирусной пневмонии (включая COVID-19) до детекции патологий молочной железы по маммографии.

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