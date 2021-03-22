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Депутат Мосгордумы Перфилова: Проект "Цифровой репетитор" привлек более 500 педагогов Москвы

10:48
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Учителя столицы продолжают активно осваивать онлайн-преподавание

Депутат Московской городской думы, директор школы №2098 Надежда Перфилова рассказала о продолжающейся в столице работе над расширением сервисов "Московской электронной школы". По ее словам, на сегодняшний день к проекту "Цифровой репетитор" подключились около 500 педагогов города, которые помогают учащимся 6-8 классов.
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"В период пандемии московские учителя активно осваивали формат онлайн-преподавания, и сейчас эти навыки остаются востребованными, многие педагоги заинтересованы в развитии этих навыков, разработке уроков специально для работы в МЭШ", - приводит слова парламентария информагентство "Москва".

Перфилова уточнила, что проходят занятия с "Цифровым репетитором" в малых группах - по 3-5 человек. Подобный подход позволяет детально прорабатывать возникающие у учеников затруднения.

Подать заявку на участие в пилотном проекте могут ученики 80 московских школ, а записались уже более 800 детей, отметила депутат. По ее словам, нацелен "Цифровой репетитор" на тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

"Горе в семье, тяжелые болезни, перегруженные родители - все это влияет на состояние детей и их успеваемость", - продолжила Перфилова.

Педагог же призван стать для ребенка опорой и источником поддержки. Именно поэтому подобные проекты получают хороший отклик как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны родителей.

Москва продолжает последовательно направлять средства на программы, которые стимулируют граждан учиться и повышать квалификацию, добавила парламентарий. Так, создающие контент для МЭШ учителя получают ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей. Записаться на дополнительные уроки можно через личный кабинет школьника в "электронном дневнике".

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