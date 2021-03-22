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Мясников перечислил два пункта, которые нужно выполнить перед обращением к врачу

11:29
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Укрепить здоровье можно, если слегка изменить привычки

Доктор Мясников дал болеющим россиянам два совета, которые могут помочь наладить здоровье. Врач уверен, что сначала надо изменить свой образ жизни, а за медицинской помощью обращаться в крайних случаях.

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Мясников призвал сограждан изменить питание и исключить из него мучное и сладкое. Также он напомнил о необходимости съедать в день минимум полкило свежих фруктов и овощей.

"Ложкой, ножом и вилкой мы конструируем свое здоровье. <…> Вот вы даже болеете инфекционной болезнью, и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то нет", - подчеркнул врач.

Кроме того, Мясников рекомендовал привнести в повседневную жизнь больше физической активности.

"Вы должны двигаться, вы должны пользоваться любым моментом. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение — это жизнь", - сказал он.

Врач добавил, что обращаться к медикам за помощью следует лишь в том случае, если предыдущие советы не помогли, передает "Россия 1".

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