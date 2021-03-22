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Три человека погибли в ДТП с автомобилем ФСИН под Вологдой

11:24
  • понедельник
  • 22 марта 2021

На месте работают спасатели

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на трассе Вологда - Новая Ладога перед мостом через реку Суда в Череповецком районе произошло ДТП с участием Renault Logan и "ГАЗели".
Три человека погибли в ДТП при попытке уйти от погони полиции

Погибли трое из четырех человек, находившихся в легковом автомобиле, в том числе один ребенок. Количество пострадавших в настоящий момент уточняется, на месте работают спасатели.

При этом источник "Интерфакса" рассказал, что "ГАЗель" принадлежит ФСИН. По словам собеседника агентства, на автомобиле перевозили шестерых осужденных. Пострадал ли кто-то из них, не уточняется.

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