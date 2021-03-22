ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пригожин обратился в СК с жалобой на ФБР

11:33
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Предпринимателя пытались похитить американцы, сказано в заявлении

Глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет с заявлением о попытке похищения его гражданами Соединенных Штатов в составе преступной группы, сообщила пресс-служба фирмы на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
ФБР предложило 250 тысяч долларов за сведения о россиянине

Как сказано в приложенном к посту документе, Пригожин просит возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рея, министра юстиции Меррика Гарленда и начальника Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса.

Ранее стало известно, что ФБР объявило Пригожина в розыск. Его подозревают в причастности к якобы имевшему место "российскому вмешательству" в американские выборы. За информацию, которая поможет арестовать предпринимателя, ФБР обещает 250 тысяч долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.