Пригожин обратился в СК с жалобой на ФБР

Предпринимателя пытались похитить американцы, сказано в заявлении

Глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет с заявлением о попытке похищения его гражданами Соединенных Штатов в составе преступной группы, сообщила пресс-служба фирмы на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Как сказано в приложенном к посту документе, Пригожин просит возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена, директора ФБР Кристофера Рея, министра юстиции Меррика Гарленда и начальника Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса.

Ранее стало известно, что ФБР объявило Пригожина в розыск. Его подозревают в причастности к якобы имевшему место "российскому вмешательству" в американские выборы. За информацию, которая поможет арестовать предпринимателя, ФБР обещает 250 тысяч долларов.

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