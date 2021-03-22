В России подорожают обувь и одежда

Стоимость материалов сильно выросла

В России ожидается рост стоимости одежды и обуви из-за повышения закупочных цен, предупредили ритейлеры.

Руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн объяснила, что цена на хлопок увеличилась на 20-30%, из-за этого конечная продукция поднимется в стоимости примерно на столько же.

С ее оценкой согласился и основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. Он подчеркнул, что стоимость материалов во многом зависит от колебаний курса доллара.

"Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать", - сказал Пименов.

Подорожание затронуло и материалы из нефтепродуктов, например, полиуретан, из которого делают обувные подошвы, стельки, а также "экокожу". По словам заместителя гендиректора S.Oliver Shoes Ивана Шахина, материал стал дороже на 20%.

Во многом рост цен объясняется пандемией коронавируса и убытками, которые из-за нее понес Китай – основной поставщик одежды и обуви. Это привело к изменению курса юаня и росту цен на производство продукции и стоимости логистики. При этом российские участники рынка намерены сдерживать рост цен за счет оптимизаций или снижения прибыли, передает "КоммерсантЪ".

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