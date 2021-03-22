В Москве от COVID-19 вылечились еще 1132 человека

Подтверждено 1586 новых случаев заражения

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1132 пациента, сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего по состоянию на 22 марта в столице после COVID-19 поправились 932428 человек.

"Подтверждено 1586 новых случаев заражения, госпитализировано 604 человека, скончались 56 пациентов", - также рассказали в оперштабе, напомнив: при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача.

Всего в России за сутки зарегистрировано 9284 новых случая ковида. 361 пациент умер, полностью выздоровели 7790 человек.

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