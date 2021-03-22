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СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву

11:48
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Чиновника подозревают в получении взятки

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам громкого коррупционного скандала предъявлены обвинения. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 31 миллион рублей от группы фармкомпаний. В разгар пандемии эта фирма стала одним из крупнейших поставщиков медикаментов в больницы региона.

В ходе обысков у Белозерцева обнаружено не менее полумиллиарда рублей наличными, а также антиквариат и коллекция дорогих часов. Чиновника этапировали в Москву. Всего в списке обвиняемых - шесть человек. В их числе бизнесмен, продюсер и бывший сенатор Борис Шпигель - ему принадлежат фармкомпании, передает "ТВ Центр".

"СК России предъявил обвинения губернатору Пензенской области и его соучастникам. Белозерцеву инкриминируется получение взяток, Шпигелю и его супруге и Колоскову дача взяток, Маркову и Федотову посредничество во взяточничестве. Следствие хадатайствует перед судом об аресте обвиняемых", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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