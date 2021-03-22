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Иван Ургант заразился коронавирусом

11:57
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Об этом ведущий сообщил сам

Российский телеведущий и актер Иван Ургант написал у себя в Twitter, что заболел коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 123 миллиона человек

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", - сказано в сообщении.

Ведущему сейчас 42 года, основным его проектом является "Вечерний Ургант" на "Первом канале", где он работает с 2005 года.

Всего в России за минувшие сутки выявили 9284 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших за все время пандемии - 4466153.

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