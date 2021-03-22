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Эксперты Евросоюза приедут в Россию проверять "Спутник V"

12:14
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Регулятор ЕС уже ведет экспертизу препарата

В апреле Европейское агентство лекарственных средств направит в Россию своих специалистов для проверок производства и клинических испытаний разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщил руководитель департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери, это циклическая проверка, которую сейчас проходят в том числе американский препарат Novavax и немецкий препарат Curevac.
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"В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", - сообщил Кавалери в эфире канала Rai3.

О том, что EMA начало проверку российской вакцины, стало известно 4 марта. СМИ писали со ссылкой на источники, что регулятор ЕС может одобрить разработку в мае.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не понадобится "Спутник V", так как объединению хватает четырех уже зарегистрированных там препаратов - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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