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Трамп высмеял падение Байдена на трапе самолета

12:30
  • понедельник
  • 22 марта 2021

В Белом доме всё объяснили сильным ветром

На инцидент с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, который, находясь с рабочим визитом в Джорджии, трижды споткнулся на трапе самолета и упал, отреагировал бывший глава государства Дональд Трамп.
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"Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: "Я ему не проиграл", - отметил Трамп, фрагмент выступления которого опубликован в TikTok.

Ранее видео с Байденом широко разошлось по социальным сетям. Как объяснили в Белом доме, президенту помешал взобраться по трапу сильный ветер, а в целом же он чувствует себя прекрасно.

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