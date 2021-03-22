Трамп высмеял падение Байдена на трапе самолета

В Белом доме всё объяснили сильным ветром

На инцидент с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, который, находясь с рабочим визитом в Джорджии, трижды споткнулся на трапе самолета и упал, отреагировал бывший глава государства Дональд Трамп.

"Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: "Я ему не проиграл", - отметил Трамп, фрагмент выступления которого опубликован в TikTok.

Ранее видео с Байденом широко разошлось по социальным сетям. Как объяснили в Белом доме, президенту помешал взобраться по трапу сильный ветер, а в целом же он чувствует себя прекрасно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram