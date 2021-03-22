Власти утвердили правила поддержки бизнеса

Компании смогут получать субсидии от государства

Как сообщил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина России Михаил Мишустин, правительство уже утвердило и внедряет новый инструмент стимулирования найма.

"Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные", - приводит слова Мишустина РИА "Новости".

Премьер уточнил, что речь идет о трех МРОТ - по 12792 рубля на каждого нового сотрудника. Получать их работодатель будет, соответственно, в три этапа - когда сотрудник отработает один месяц, потом - когда три, и затем полгода.

В федеральном бюджете, добавил глава правительства, необходимые средства уже заложены. Это 12 миллиардов рублей.

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