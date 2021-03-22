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Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка управляет машиной

13:02
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Девочка прокатилась по улице

Телеведущая Лера Кудрявцева показала поклонникам новое видео с участием своей двухлетней дочери Маши. На этот раз девочка порадовала маминых поклонников и прокатилась за рулем машины.

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Маленькая Маша прокатилась по улице на игрушечном автомобиле. Девочка сама управляла транспортом и при этом внимательно следила за дорогой, передает Тeleprogramma.pro. 

49-летняя Лера Кудрявцева – дважды мама. Первому сыну телеведущей Жану 30 лет, а Маленькой Маше – 2 года. А за месяц до рождения дочери звезда стала бабушкой.

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