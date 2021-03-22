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Депутат МГД Щитов: Увеличение возраста получающих пособие родителей улучшит демографическую ситуацию

13:00
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Возраст родителей, получающих поддержку для молодых семей, предложили увеличить с 30 до 35 лет включительно

Депутаты Мосгордумы предложили увеличить возраст родителей, получающих поддержку для молодых семей, с 30 до 35 лет включительно. Инициатива была внесена на рассмотрение МГД фракцией "Единая Россия".

Председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил в беседе с АГН "Москва", что расширение мер соцподдержки может улучшить демографическую ситуацию в столице.

В настоящее время единовременная выплата молодым семьям при рождении первого ребенка составляет почти 103 тысячи рублей, на второго ребенка - 144 тысячи рублей, на третьего или последующего ребенка - почти 206 тысяч рублей.

"Увеличение возрастных рамок поможет в планировании семьи, а значит и положительно скажется на демографической ситуации в целом. Соответствующий проект изменений уже внесен на рассмотрение депутатов", - рассказал депутат МГД.

По словам Щитова, увеличение возраста родителей, которые подпадают под определение молодой семьи - это часть последовательной социальной политики Москвы, которая учитывает общие демографические тенденции.

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