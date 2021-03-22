В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора

Ивану Белозерцеву уже предъявлены обвинения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки в размере 31 миллион рублей от группы фармкомпаний.

"Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

При этом Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Ранее губернатору предъявили обвинения. Как отмечает следствие, в разгар пандемии заплатившая Белозерцеву фирма стала одним из крупнейших поставщиков медикаментов в больницы региона. В ходе обысков у подозреваемого нашли не менее полумиллиарда рублей наличными, а также антиквариат и коллекцию дорогих часов.

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