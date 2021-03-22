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В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора

12:58
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Ивану Белозерцеву уже предъявлены обвинения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки в размере 31 миллион рублей от группы фармкомпаний.

СК предъявил обвинение губернатору Белозерцеву
Опубликовано видео задержания пензенского губернатора Белозерцева

"Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

При этом Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Ранее губернатору предъявили обвинения. Как отмечает следствие, в разгар пандемии заплатившая Белозерцеву фирма стала одним из крупнейших поставщиков медикаментов в больницы региона. В ходе обысков у подозреваемого нашли не менее полумиллиарда рублей наличными, а также антиквариат и коллекцию дорогих часов.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (справа), задержанный по подозрению во взяточничестве
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