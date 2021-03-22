Песков: Россия не может исключать ни одну из западных угроз

В том числе - отключение от SWIFT

Как отметил в ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва должна принимать во внимание все потенциальные угрозы со стороны Запада. Это, уточнил кремлевский спикер, касается в том числе возможное отключение страны от SWIFT (международной системы передачи межбанковских платежей).

"Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемых характер", - отметил пресс-секретарь, которого цитирует ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности технологического развития России, та же в свою очередь будет снижать санкционные риски путем отказа от использования международных платежных систем, контролируемых Западом.

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