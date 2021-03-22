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Стало известно, возил ли Путин в Сибирь "ядерный чемоданчик"

13:13
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Выходные президент провел в тайге

Прошедшие выходные российский президент Владимир Путин провел в компании министра обороны Сергея Шойгу в Сибири. В Кремле рассказали, брал ли глава государства с собой на отдых "ядерный чемоданчик".

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на отдыхе президент был обеспечен всеми необходимыми средствами связи.

"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира", - сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, находился ли рядом с президентом "ядерный чемоданчик", Песков ответил: "Ну а как же? Естественно". Он добавил, что глава государства отправился отдыхать, несмотря на недавние заявления своего американского коллеги, поскольку "никаких причин для переноса (отдыха – прим. ред.) не было", передает РИА Новости.

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