Депутат Мосгордумы Артемьев: Выставка "Первый" на ВДНХ расскажет о подвиге Юрия Гагарина

Экспоизиция откроется 12 апреля в павильоне "Космонавтика и авиация"

В Музее космонавтики на ВДНХ 12 апреля откроется выставка "Первый", приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос.

Экспозиция разместится в центральном зале музея. Она расскажет о подвиге Юрия Гагарина, а также о тех событиях, что привели нашу страну к победе в космической гонке.

В рамках выставки посетители также смогут увидеть закат Луны крупным планом, фото и видео с Марса, а также услышать звуки другой планеты.

"Выставка "Первый" - это не просто рассказ о первом человеке в космосе. Это возможность прочувствовать на себе весь путь, что прошел Гагарин и который привел его величайшему событию на планете: шаг в неизвестность не только первого в космосе, но и для всего человечества", - сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт России Олег Артемьев.

Выставка "Первый" откроется 12 апреля в павильоне №34 "Космонавтика и авиация". Она пройдет в рамках Года космоса на ВДНХ.

В числе юбилейных мероприятий в Музее космонавтики запланированы также бесплатные тематические экскурсии, лекции, кинопоказы и встречи, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram