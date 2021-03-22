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МИД заявил об отказе США от разговора Путина с Байденом

13:28
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Вашингтон упустил очередную возможность для нормализации отношений с Москвой

Как сообщили в понедельник в Министерстве иностранных дел, американская сторона ответила отказом на предложение президента России Владимира Путина устроить разговор с главой Белого дома Джо Байденом в режиме онлайн.

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"Американская сторона не поддержала предложение президента России В.В.Путина о проведении разговора с президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем", - приводит сообщение МИД РИА "Новости".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Штаты упустили очередную возможность для поиска выхода из тупика российско-американских отношений, причем тупик этот случился именно по вине Вашингтона.

Ранее во время интервью Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Путин в ответ на это пожелал своему американскому коллеге здоровья, заметив - "кто так обзывается, тот так и называется". Позднее российский президент предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате, одной из возможных дат для разговора Путин указал как раз понедельник, 22 марта.

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