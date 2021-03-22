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"В моей жизни все разломалось в щепки": экс-жена Аршавина дала откровенное интервью

13:57
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Тяжелобольная Алиса впервые показала, как выглядит ее лицо

Вот уже несколько месяцев люди следят за трагической историей экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы. Многодетная мать призналась, что серьезно больна, недуг сказался на ее внешности.

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Аршавина впервые решилась откровенно рассказать о сложившейся ситуации. По ее словам, сейчас из-за болезни она находится на грани жизни и смерти. В интервью Андрею Малахову она заявила, что любовь к бывшему супругу практически лишила ее здоровья. "В моей жизни все разломалось в щепки!" - сказала Аршавина.

Также 38-летняя Алиса решилась показаться перед камерами без ретуши и не прикрывая лицо. На кадрах видно, что у Аршавиной практически отсутствует нос.

Ранее стало известно, что у Аршавиной диагностировали аутоиммунное заболевание, которое начало разрушать ее организм. "Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры", - признавалась она СтарХиту.

Алиса стала женой футболиста Андрея Аршавина в 2016 году – спустя несколько лет отношений. К тому моменту у нее уже было двое детей от первого мужа. В браке со спортсменом она стала мамой в третий раз и родила Аршавину дочь. О намерении развестись Алиса заявила спустя год после свадьбы - причиной она назвала многочисленные измены мужа. Официально брак был расторгнут в 2019 году.

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