Мишустин утвердил программу развития производства сжиженного газа

За 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны вырасти в три раза, заявил премьер

Поддержку рынка труда и меры борьбы с безработицей обсудил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

В России создали новый инструмент стимулирования найма. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию, если трудоустроят неработающих граждан, которые были зарегистрированы до 1 января. На каждого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трёх МРОТ. Для граждан, потерявших работу, организуют курсы переобучения и дополнительного профобразования с возможностью дальнейшего трудоустройства. На совещании также утвердили новую программу развития производства сжиженного природного газа.

"За 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны вырасти в три раза. Для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. Кроме того, будут усовершенствованы механизмы государственного регулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли. Всё это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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