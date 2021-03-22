Собянин отметил высокие темпы строительства Юго-Восточной хорды

Она готова на треть

Строительство Юго-Восточной хорды завершено почти на 40%. Сейчас работы развернуты на всех десяти участках объекта, один из них сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Этот отрезок протянется от тоннеля под путями Павелецкого направления, вдоль МЦД-2 и выйдет к МКАД.

Напоминающая сверху огромный бетонный трезубец - будущая развязка. В середине - пролёт эстакады основного хода юго-восточной хорды. По три полосы в каждом направлении. Протяженность сооружения - около 700 метров. Справа и слева от центральной части эстакады - заезд и съезд. Они соединяют сквозную магистраль с районом Южное Чертаново. Когда пролеты замкнутся, развязка войдет в створ уже существующей Дорожной улицы.

Работы на этом участке Юго-Восточной хорды стартовали 2 года назад - она тянется от тоннеля под путями Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД. Сейчас сваи вплотную подошли к полотну, по которому курсируют поезда МЦД-2.

Сейчас готовность участка ЮВХ - 36%. Строительство планируется завершить в 2023 году. Оно включает масштабное благоустройство района и шумоизоляцию. Параллельно работы идут еще на восьми отрезках Юго-Восточной хорды. Замкнувшись, она соединит Варшавское шоссе и шоссе Энтузиастов.

"Одну из главных проблем - транспортную - в Москве решаем, в том числе, и за счет создания нового транспортного каркаса, который состоит из четырех хордовых магистралей. Это Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда. Северо-Западная построена. Южная рокада и Северо-Восточная хорда построены на две трети. И вот одна из последних таких гигантских строек - это Юго-Восточная хорда, которая берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу, пересекает целый ряд городских магистралей, и которая призвана улучшить транспортное сообщение 22 районов Москвы, в которых проживают больше 2 млн человек. Работы развернуты на всех 10 участках. Общая готовность - порядка 35-37%", - заявил Собянин.

Хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, включая десятки кварталов реновации. А за счет организации бессветофорного движения на большинстве участков магистралей среднее время поездки по городу сократится на четверть.

Егор Киселёв, Андрей Булычев. "ТВ Центр".

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