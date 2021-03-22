В Подмосковье полицейский застрелил напавшего на него с лопатой рабочего

Инцидент произошел вечером в воскресенье

Как сообщила старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий, в Подмосковье сотрудник полиции применил огнестрельное оружие против находившегося в неадекватном состоянии работника склада.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. 32-летний разнорабочий на одном из складов в Раменском районе пытался покончить с собой, его остановили и вызвали скорую. Когда автомобиль скорой приехал, мужчина напал на водителя и попытался машину угнать.

На место прибыла полиция. Подозреваемый к тому моменту вооружился лопатой и попытался ударить полицейского, проигнорировав все требования бросить инструмент и остановиться. Сотрудник правоохранительных органов применил табельное оружие, нападавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Выясняться будет в том числе правомерность действий полицейского, пишет РИА "Новости".

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