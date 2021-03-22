Больной COVID-19 Ургант рассказал о самочувствии

Телеведущий оставил сообщение в соцсети
Иван Ургант рассказал поклонникам в Сети о своем самочувствии. Ранее стало известно, что популярный телеведущий заразился коронавирусной инфекцией.
Ургант успокоил фанатов и заверил, что чувствует себя нормально. Подробнее о своем состоянии телеведущий пообещал рассказать позже.
"Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в "Вечернем Урганте", - написал он в Twitter.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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