Больной COVID-19 Ургант рассказал о самочувствии

Телеведущий оставил сообщение в соцсети

Иван Ургант рассказал поклонникам в Сети о своем самочувствии. Ранее стало известно, что популярный телеведущий заразился коронавирусной инфекцией.

Ургант успокоил фанатов и заверил, что чувствует себя нормально. Подробнее о своем состоянии телеведущий пообещал рассказать позже.

"Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в "Вечернем Урганте", - написал он в Twitter.

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