Закрытый участок оранжевой ветки метро могут открыть досрочно

Интервал в две недели взяли с запасом, признаются строители

66 тысяч пассажиров перевезли сегодня утром бесплатные автобусы КМ, которые курсируют между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро. Это в два раза больше, чем в первый понедельник прошлых ограничений на оранжевой ветке в январе. В самом метро утро прошло штатно. Скопление людей не зафиксировано.

Точности, с какой приходят к метро "Беляево" временные маршруты КМ, можно только позавидовать. Интервал между автобусами меньше минуты, а приходят они сразу по 4-5 машин. Поэтому закрытие участка метро от станции "Новые Черёмушки" до "Беляево" можно отметить только тем, что подняться и спуститься в подземку на маршруте теперь придётся дважды.

На остановках, куда приходят маршруты КМ, дежурят сотрудники центра организации перевозок. Они помогают пассажирам быстро сориентироваться и распределяют поток людей для равномерного заполнения автобусов. Также следят, чтобы социальная дистанция соблюдалась.

"Уже бесплатными автобусами воспользовались больше, чем 220 тысяч человек. Это действительно огромная цифра. Ну и на сегодняшний день, в будний день, мы тоже видим большую загрузку, чем в предыдущие дни закрытия", - сказала заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.

Перекрыть до 2 апреля южный участок Калужско-Рижской линии пришлось потому, что под действующей веткой метро за эти дни должен пройти тоннеле-проходческий комплекс Большой кольцевой линии. При этом толщина грунта между новым тоннелем и станцией "Калужская" рекордно минимальна.

"Мы выполняем проходку от станции "Зюзино" в направлении станции Воронцовский парк. Уже последняя, завершающая проходка 6-метровым тоннелем", - рассказал Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

На время закрытия станций в метрополитене советуют пассажирам заранее строить свой маршрут. Так, например, до центра быстрее добираться, если пользоваться альтернативными линиями метро.

"Для более плавного и полного распределения пассажиропотоков мы настоятельно рекомендуем нашим пассажирам заранее прокладывать маршруты и пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями", - заявил первый заместитель начальника метро Дмитрий Дощатов.

Интервал в две недели взяли с запасом, признаются строители. Поэтому если всё пройдёт штатно, то ограничения в движении могут снять вдвое быстрее запланированное срока.

Илья Данильцев, Егор Хлябич, Мария Леванова. "ТВ Центр".

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