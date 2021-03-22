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Суд арестовал губернатора Белозерцева

13:58
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Ранее в Кремле допустили, что он может быть отправлен в отставку

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован Басманным судом Москвы на два месяца, передает ТАСС.
Экс-губернатору Фургалу продлили арест до лета

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", - сообщили в суде.

Ранее главе региона предъявили обвинения. Его подозревают в получении взятки в размере 31 миллиона рублей от группы фармкомпаний. При обыске у Белозерцева нашли не менее полумиллиарда рублей наличными, а также антиквариат и коллекцию дорогих часов.

После новостей о задержании губернатора в Кремле заявили, что он может быть отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

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