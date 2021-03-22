Суд арестовал губернатора Белозерцева

Ранее в Кремле допустили, что он может быть отправлен в отставку
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован Басманным судом Москвы на два месяца, передает ТАСС.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", - сообщили в суде.
Ранее главе региона предъявили обвинения. Его подозревают в получении взятки в размере 31 миллиона рублей от группы фармкомпаний. При обыске у Белозерцева нашли не менее полумиллиарда рублей наличными, а также антиквариат и коллекцию дорогих часов.
После новостей о задержании губернатора в Кремле заявили, что он может быть отправлен в отставку в связи с утратой доверия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram