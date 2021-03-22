Станции "Карамышевская" и "Мневники" БКЛ готовят к открытию

Они готовы на 100%

На Большой кольцевой линии метро на днях будет запущен пробный поезд от "Хорошёвской" в сторону станции "Мнёвники", которая вместе с соседней "Карамышевской" готова уже на 100%. Об этом сообщает "ТВ Центр".

До конца месяца их откроют для пассажиров. Три следующие станции — "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" — будут готовы до конца года. Сейчас там продолжаются монолитные работы, отделка служебных помещений и платформ, а также монтаж инженерных систем и электрооборудования.

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