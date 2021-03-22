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В Москве спасли мужчину, перенесшего клиническую смерть

15:13
  • понедельник
  • 22 марта 2021

По пути в больницу врачи скорой помощи поставили мужчине временный кардиостимулятор

Врачи скорой помощи спасли жизнь москвичу, который пережил клиническую смерть. У пожилого мужчины остановилось сердце. Медики приехали через считанные минуты и ещё по пути в больницу сумели провести реанимацию, поставив временный электрокардиостимулятор. Такую процедуру врачи неотложной помощи делают только в столице.

Подробности смотрите в репортаже Александры Паниной.

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