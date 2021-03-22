В Новой Москве начали подготовку к весеннему паводку

Под угрозой подтопления находятся почти 150 домов

В Новой Москве готовятся к весеннему паводку. Зима в этом году выдалась аномально снежной - есть чему таять. Половодье прогнозируют более мощное и продолжительное, чем обычно. Под угрозой подтопления находятся почти 150 домов. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы не допустить потопа.

Под гул бензопилы в Новой Москве готовятся к паводку. Обрезают деревья и кустарники вдоль русла рек и их притоков. Убирают упавшие ветки. Делать это уже становится сложно из-за тонкого льда.

В Троицком и Новомосковском округах - 35 рек и 7 ручьев. Уборка идет на самых проблемных участках, в изгибах рек, где чаще всего случаются заторы.

"Были определены 17 участков подтопления на основных реках - Моча, Пахра, Незнайка. Из запланированного 21 километра пройдено уже 18 километров береговой линии, вывезено 282 куба порубочных остатков", - сказал замдиректора ГБУ "Дирекция по обслуживанию зеленого фонда ТиНАО Москвы Александр Фатеев.

С одного берега на другой пока можно перейти пешком. А во время разлива переплыть будет сложно даже на лодке из-за сильного течения.

На некоторых участках лед уже начинает уходить - появляются открытые протоки и промоины. Через такие "окна" рабочие чистят дно от утонувших деревьев и случайного мусора.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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