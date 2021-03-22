В Москве показали уникальных роботов-собак

Одна модель сможет стать помощником для людей с ограниченными возможностями

В Москве представили уникальных бионических роботов-помощников, прототипом которых стали собаки. Благодаря умным камерам, эти четвероногие машины могут патрулировать улицы, исследовать местность и в реальном времени анализировать обстановку. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Также они способны обходить препятствия, а в случае падения сами восстановят равновесие. Популярная модель А1 уже помогает людям с ограниченными возможностями, доставляет им продукты и лекарства, а заодно развлекает как самый обычный питомец - прыгает, бегает и даже танцует. А вот ее старшая версия пригодится на предприятиях.

"Большая собака "Стрелка" является промышленной версией. Она используется на крупных производствах, она выносливая, она работает почти пять часов без подзарядки дополнительной, без смены аккумулятора, развивает скорость до 7 км/час. Может поднять груз до 5 килограммов и очень громко топает", - говорит представитель компании-производителя Илья Каинов.

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